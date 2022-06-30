الشيخ الخضير يوضح طريقة التخلص من الأوراق التي تحوي ذكرًا لله

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، طريقة التخلص من الأوراق التي تحوي ذكرًا لله.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيه: “أتحرج كثيرًا عندما تكثر الأوراق في منزلي وقد يكون في بعضها ذكر لله أو حديث نبوي أو آية، سؤالي ما هي الطريقة المثلى لأتخلص منها بدون أن يكون في ذلك إهانة للمكتوب؟

وأجاب الشيخ الخضير بقوله: “لا شك أن الناس ابتلوا بمثل هذه الأمور بكثرةٍ بسبب الصحف والجرائد والمجلات وغيرها مما يتداوله الناس اليوم وتكثر في بيوتهم وتتراكم، فطريقة التخلص منها إما بالإحراق أو بالدفن في مكان طاهر أو بحاويات وضعها بعض المحسنين لجمعها وإعادة تصنيعها أوراقًا من جديد”.

وتابع قائلا : “هذا لا شك أنه أفضل؛ ليُنتفع بها، أما امتهانها فلا يجوز؛ لأن فيها ذكر الله، فلا توضع في أماكن غير مناسبة”.

وختم الشيخ الخضير بقوله “علمًا بأن المصحف لا ينبغي أن يوضع في هذه الحاويات مع الجرائد والمجلات وغيرها؛ لئلا يمتهن، بل يحفظ في مكان خاص، ورأيت في بعض الجهات من بعض المحسنين والمحتسبين من لديهم عناية بكتاب الله يجمعون هذه المصاحف المتمزقة والمصاحف الناقصة -بعضها من أولها وبعضها من آخرها وبعضها من أوساطها- ويلفقون بين أورقاها مصاحف كاملة، ويعيدون تجليدها ويرسلونها إلى أماكن هي بأمس الحاجة إليها”.