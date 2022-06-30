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«الجوازات» تحدد غرامة أداء فريضة الحج بدون تصريح
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محليات

«الجوازات» تحدد غرامة أداء فريضة الحج بدون تصريح

«الجوازات» تحدد غرامة أداء فريضة الحج بدون تصريح
٠١:٤٩:٤٣ ص، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق الحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، فرض غرامة على كل من يؤدي فريضة الحج دون تصريح بقيمة 10 آلاف ريال.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “سيخالف كل من يؤدي فريضة الحج دون تصريح، بغرامة (10,000) ريال”.

وفي وقت سابق، تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع بعض الاستفسارات الشائعة بشأن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 12 سن فأعلى.

وأوضحت الجوازات، أنه لا يلزم مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل البصمة لطفل عمره 13 عاما وجوازه لم ينته بعد، مؤكدة أنه بإمكانه السفر طالما كان الجواز ساريا.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إصدار جواز السفر السعودي للأبناء التابعين بعد تسجيل البصمة والصورة في الأحوال المدنية.

وتابعت الجوازات، أنه يمكن إصدار الجوار للأبناء عبر منصة أبشر بعد إصدار بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدينة للأبناء بعمر 12 عاما.

الكلمات الدلالية:
الجوازات الحج المديرية العامة للجوازات فريضة الحج

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