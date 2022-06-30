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«التقديم وإغلاق التسجيل».. تنويه عاجل من «الحج والعمرة»
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«التقديم وإغلاق التسجيل».. تنويه عاجل من «الحج والعمرة»

«التقديم وإغلاق التسجيل».. تنويه عاجل من «الحج والعمرة»
٠١:٠٥:٢٥ ص، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نوهت وزارة الحج والعمرة صفحتها الرسمية بأنه لا يُوجد أيّ مكان آخر للتقديم للحجّ، إلا عبر تطبيق اعتمرنا والمنصّة الإلكترونيّة في موقع وزارة الحج والعمرة.

وفي إنفوجراف نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ قالت الوزارة: علمًا أن التسجيل أُغلق سابقًا، واكتمال الطلبات وصل 95%، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.

وفي النهاية أكدت الوزارة أن المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات الحجاج من داخل المملكة هي: https://localhaj.haj.gov.sa/ ولا توجد أي منصة أخرى لتسجيل الطلبات.

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