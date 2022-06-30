بنظام أندرويد.. هاتف جديد من نوكيا بمواصفات قياسية

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة نوكيا اقتحام سوق الهواتف الذكية مجددا بهاتف أندرويد عبر جهاز سعره منافس ومزود بمواصفات قياسية.

وأوضحت أحدث التسريبات، أن هاتف + Nokia Style المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/76/8) ملم.

ويأتي الجهاز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/10809) بكسل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

كذلك أوضحت التسريبات، أن الهاتف يعمل بنظام “أندرويد-12″، وسيجهز بمعالج وشريحة موديم تمكنانه من التعامل بسرعة مع شبكات 5G الخلوية الحديثة، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وسيأتي الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

وبالنسبة لمواصفات الكاميرا الأساسية فيأتي الهاتف بثلاث عدسات بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.