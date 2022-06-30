شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص اعتدوا على فتاتين

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت شرطة منطقة الرياض مباشرتها بلاغ تعرض فتاتين للاعتداء، أمام أحد المرافق العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع المشاجرة المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي أمام أحد المرافق العامة، فإنه تمت مباشرة بلاغ فتاتين عن تعرضهما للاعتداء من فتاتين وتهديد آخر لهما بسلاح والهرب من الموقع.

وأكدت الشرطة أنه تم ضبطهم، وهم مواطنتان ومواطن، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.