مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 2 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 1 يوليو 2022م.
– موعد أذان الفجر
- مكة – 4:15
- المدينة – 4:05
- الرياض – 3:37
– موعد أذان الظهر
○ مكة – 12:25
○ المدينة – 12:26
○ الرياض – 11:57
– موعد أذان العصر
- مكة – 3:44
- المدينة – 3:47
- الرياض – 3:19
– موعد أذان المغرب
○ مكة – 7:08
○ المدينة – 7:15
○ الرياض – 6:47
– موعد أذان العشاء
- مكة – 8:38
- المدينة – 8:45
- الرياض – 8:17
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك الساعة 9:05 بمشيئة الله.
موعد أذان الجمعة
ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ أحمد بن علي نحاس للأذان الأول في تمام الساعة 11:55، ويؤذن الشيخ هاشم بن محمد السقاف للأذان الثاني في تمام الساعة 12:25.
وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ سعود بن عبدالعزيز بخاري الأذان الأول في تمام الساعة 11:56، بينما يؤذن الشيخ أشرف بن محمد عفيفي للأذان الثاني في تمام الساعة 12:26 بمشيئة الله.