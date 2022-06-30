الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
٠٢:٢٤:٤٧ ص، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 2 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 1 يوليو 2022م.

موعد أذان الفجر

  • مكة – 4:15
  • المدينة – 4:05
  • الرياض – 3:37

موعد أذان الظهر

○ مكة – 12:25

○ المدينة – 12:26

○ الرياض – 11:57

موعد أذان العصر

  • مكة – 3:44
  • المدينة – 3:47
  • الرياض – 3:19

موعد أذان المغرب

○ مكة – 7:08

○ المدينة – 7:15

○ الرياض – 6:47

موعد أذان العشاء

  • مكة – 8:38
  • المدينة – 8:45
  • الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك الساعة 9:05 بمشيئة الله.

موعد أذان الجمعة

ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ أحمد بن علي نحاس للأذان الأول في تمام الساعة 11:55، ويؤذن الشيخ هاشم بن محمد السقاف للأذان الثاني في تمام الساعة 12:25.

وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ سعود بن عبدالعزيز بخاري الأذان الأول في تمام الساعة 11:56، بينما يؤذن الشيخ أشرف بن محمد عفيفي للأذان الثاني في تمام الساعة 12:26 بمشيئة الله.

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