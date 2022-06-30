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3 تهديدات من مليشيا الحوثي تعرقل إنتاج أفضل أنواع العسل بالعالم
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دولي

3 تهديدات من مليشيا الحوثي تعرقل إنتاج أفضل أنواع العسل بالعالم

3 تهديدات من مليشيا الحوثي تعرقل إنتاج أفضل أنواع العسل بالعالم
١٢:٣٤:٤٢ ص، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اشتهر اليمن منذ آلاف السنين بإنتاج أفضل أنواع العسل في العالم، لكن منذ اندلاع الصراع الحوثي فقد لحقت بهذه الصناعة خسائر فادحة، بسبب موجات النزوح المتتالية، وتأثير التلوث بالمتفجرات على مناطق الإنتاج، فضلا عن تغير المناخ الذي طال الجميع.

ومهنة إنتاج العسل في اليمن، يزيد عمرها على ثلاثة آلاف عام، ويعمل بها نحو مئة ألف أسرة، أي أن نحو 800 ألف شخص يعتمدون عليه كونه مصدراً للدخل الأساسي، حيث قتل العشرات من النحالين أثناء محاولتهم عبور الخطوط الأمامية أو أثناء الرعي أو محاولة بيع منتجاتهم.

وذكر تقرير دولي أنه الآن بعد سنوات من الصراع المقترن بتغير المناخ، يكافح الآلاف من مربي النحل من أجل البقاء، بسبب هذه العواقب:

1- قُتل العشرات من مربي النحل أثناء محاولتهم عبور الخطوط الأمامية لرعي نحلهم أو محاولة بيع منتجاتهم.

2- وجود الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة يمثل تهديداً خطيراً لجميع اليمنيين.

3- وجودك كمربي نحل في مناطق شديدة التأثر بالعنف فذلك يعني زيادة خطر الاستهداف أثناء رعي النحل في أماكن قريبة من الخطوط الأمامية النشطة.

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