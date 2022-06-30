الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. إحالة 9 ألوية في «الداخلية» للتقاعد
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دولي

الكويت.. إحالة 9 ألوية في «الداخلية» للتقاعد

الكويت.. إحالة 9 ألوية في «الداخلية» للتقاعد
١١:٥٢:٠٥ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أحالت وزارة الداخلية الكويتية عددا من كبار قيادي الوزارة إلى التقاعد من رتبتي لواء وعميد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر: إن غالبية المحالين إلى التقاعد تجاوزوا الـ60 عاما، وأنهم تلقوا اتصالاً من مسؤول أمني، نقل لهم رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، مفادها «تقدموا بطلبات إحالتكم إلى التقاعد بدءاً من الأحد المقبل على أن يكون الطلب موقعاً بتاريخ 30 يونيو 2022».

وأوضحت المصادر أن هذه التطورات جاءت في إطار حركة تصحيحية شاملة ستطول كل قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك لإفساح المجال أمام القياديين الشباب وضخ دماء جديدة.

المحالون إلى التقاعد هم :

ـ اللواء شكري النجار

ـ اللواء طلال معرفي

ـ اللواء فراج الزعبي

ـ اللواء فهد الدوسري

ـ اللواء أسعد الرويح

ـ اللواء عبدالله الهاجري

ـ اللواء عبدالله العلي

ـ اللواء ماجد الماجد

ـ اللواء سالم الاحيمر

الكلمات الدلالية:
9 ألوية الكويت تجاوز الـ 60 تقاعد

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