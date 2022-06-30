الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«يوتيوب» يفاجئ أصحاب القنوات بحرمانهم من هذه الخاصية
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تقنية

«يوتيوب» يفاجئ أصحاب القنوات بحرمانهم من هذه الخاصية

«يوتيوب» يفاجئ أصحاب القنوات بحرمانهم من هذه الخاصية
١١:٢٩:٥١ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

يستعد موقع “يوتيوب”، لتطبيق خاصية جديدة عبر تغييرات تقنية بهدف مكافحة البريد العشوائي، والتي من شأنها أيضًا حرمان القنوات من إخفاء أعداد المشتركين فيها.

وحسب موقع “تك كرانش” التقني، فإن التغييرات الجديدة ستشمل بعض الميزات المصممة، لتجعل من الصعب على الحسابات المزيفة انتحال شخصية حقيقية.

وأعلن “يوتيوب” عن تطبيق هذه التحديثات بدءاً من 29 يوليو، مشيراً إلى أن إخفاء أرقام المشتركين يعد طريقة سهلة لحسابات البريد العشوائي لإخفاء ما يحدث بالفعل من أجل انتحال شخصية قنوات أكبر.

وذكر أن بعض منشئي المحتوى يفضلون إخفاء عدد المشتركين لديهم أثناء محاولتهم النمو، لكن الشركة اعتبرت أن الإجراء الذي يحتمل أن يكون مثيراً للجدل ضروري للحد من انتشار منتحلي الشخصية.

واعترف بأنه من المؤكد أن التغيير سيثير غضب بعض الأشخاص، نظراً إلى أن الموقع يزيل خياراً هنا بدلاً من إضافة شيء ما، لكن الشركة ستتخذ هذه الخطوة برغم ذلك.

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