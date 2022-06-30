«التأمينات» تحدد آلية التحقق من الأهلية في نظام ساند

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية التحقق من الأهلية في نظام ساند للمتعطلين عن العمل.

جاء ذلك في رد من المؤسسة على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية التحقق من الأهلية والتقديم لللحصول على دعم ساند.

أهلية نظام ساند

وردت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، بقولها “أهلاً بك، يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن أيضا الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

دفعة المعاش الواحد

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم صرف الدفعة الواحدة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مغردة عبر حساب العناية بالعملاء قالت فيه “السلام عليكم عندي صديقة تم استبعادها من العمل بموجب المادة 80، ومدد الاشتراك 120 شهراً متى تستطيع تأخذ حقوقها من التأمينات”.

وأجابت التأمينات بقولها “وعليكم السلام عزيزي العميل.. يتم صرف الدفعة الواحدة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد”