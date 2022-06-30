بعد دوار عروة.. «المرور» يعلن إغلاق جزئي لطريق الرياض- الطائف

تواصل- فريق التحرير:

نوهت إدارة مرور منطقة الرياض بالتعاون مع فرع وزارة النقل، عن إغلاق جزئي في طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب، من تقاطعه مع طريق الدائري الغربي بالاتجاهين.

وأوضحت “المرور”، أن ذلك سيكون ابتداءً من 1 يوليو 2022م وحتى 13 أغسطس 2022م. وأهابت بالجميع استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

إغلاق دوار عروة

وكانت إدارة مرور محافظة المدينة المنورة، أعلنت بالتعاون مع أمانة المحافظة، أنه سيتم إغلاق دوار تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (دوار عروة) مؤقتًا.

وأوضحت “المرور”، أن ذلك سيكون ابتداءً من فجر يوم الجمعة الموافق 1-7-2022م ولمدة 10 أشهر، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

نصائح للمسافرين:

وكانت الإدارة العامة للمرور، وجهت 5 نصائح لمن أراد السفر بمركبته.

ونشر حساب “المرور” عبر موقع “تويتر” انفوجراف يوضح فيه النصائح التي جاءن كالتالي:

1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

2- فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

3- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة إسعافات أولية.

4- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها.

5- استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب.