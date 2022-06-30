وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» للعمل في الرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية

ـ أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية

ـ أخصائي قانوني أول

ـ اخصائي تدقيق المحتوى المحلي

ـ أخصائي الاتفاقات والمواءمة الاستراتيجية

ـ أخصائي بيانات اقتصادية

ـ أخصائي حماية البيانات الشخصية

ـ مدير مركز الاتصال

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 30 يونيو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا