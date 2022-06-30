ماذا تفعل في حالة: نقل كفالة «عاملة منزلية» وهل يمكن تشغيلها بدون عقد؟!

تواصل ـ فريق التحرير:

تداول عدد من الصفحات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع عن العمالة المنزلية، حول كيفية تحويل الكفالة وغيرها من الإجراءات.

يقول التساؤل: “فيه عاملة منزلية بجيبها تنازل وبنقلها على كفالتي كيف أسوي عقد عمل بيني وبينها وهل هو ضروري أصلاً يعني لو خليتها تشتغل عندي بدون عقد هل فيه مشكلة؟”.

وأضاف صاحب السؤال بهذا الاستفسار: “وبالنسبة لراتبها كيف الطريقة النظامية لتحويله لأهلها هل لازم عن طريق البنوك أو عادي بأي طريقة أخرى؟”.

حلول ومحاذير:

اقترح أحدهم قائلا: “بالنسبة للعقد لا أعلم ولكن أعتقد عادي بدون عقد، يكفي الكفالة، وبالنسبة لراتبها؛ افتح لها حساب بنكي باسمها وحول عليه واحتفظ باثباتات التحويل، وهي تتصرف بكيفها للتحويل للي تبي”.

وأضاف: “يلزم على كفيلها الأول تزويدك بعقده مع المكتب؛ ثم تصديق العقد من مكتب العمل التابع لسفارتها؛ أما التحويل لازم فتح حساب باسمها وتحويل الرواتب عبر البنوك. وش الطرق الأخرى؛ سؤال غريب صراحة”.

بينما علق آخر: “الشق الثاني من السؤال، أرسل لها ويسترون يونيون بمدينتها؟ وهي أسهل طريقة للتحويل من هنا لهناك عن طريق بنك البلاد أو الإنماء، أهم شيء يكون عندها حساب بابشر وجوال (باسمها مربوط فيه)، وحدّث العنوان الوطني تبعها لبيتكم ثم سجل من خلال البلاد أو الإنماء”.