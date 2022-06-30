منصة بلدي: 7 خطوات لإلغاء الرخص التجارية
تواصل – فريق التحرير:
حددت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات إلغاء الرخصة التجارية .
وأوضحت منصة بلدي، أنه يتوجب على صاحب المنشأة التجارية في مرحلة إنهاء ممارسة العمل التجاري إلغاء رخصته المرتبطة بالمنشأة.
1- الدخول إلى منصة بلدي
2- اختيار خدمات الأنشطة التجارية من قائمة الخدمات
3- اختيار إلغاء ترخيص نشاط تجاري
4- تحديد الرخصة المراد إلغاؤها
5- تقديم الطلب
6- سداد الرسوم
7- طباعة وثيقة الإلغاء
تعرف على خطوات إلغاء الرخص التجارية عبر #منصة_بلدي عند الانتهاء من ممارسة العمل التجاري
رابط الخدمة: https://t.co/W4CpGAO030#بلدي_رقمي pic.twitter.com/PoX9v4Yrm6
— منصة بلدي (@balady_gov) June 2, 2022