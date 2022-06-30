منصة بلدي: 7 خطوات لإلغاء الرخص التجارية

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حددت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات إلغاء الرخصة التجارية .

وأوضحت منصة بلدي، أنه يتوجب على صاحب المنشأة التجارية في مرحلة إنهاء ممارسة العمل التجاري إلغاء رخصته المرتبطة بالمنشأة.

1- الدخول إلى منصة بلدي

2- اختيار خدمات الأنشطة التجارية من قائمة الخدمات

3- اختيار إلغاء ترخيص نشاط تجاري

4- تحديد الرخصة المراد إلغاؤها

5- تقديم الطلب

6- سداد الرسوم

7- طباعة وثيقة الإلغاء