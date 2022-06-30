الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته لحجاج بيت الله الحرام
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محليات

تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته لحجاج بيت الله الحرام

تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته لحجاج بيت الله الحرام
١٠:١٤:٢١ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

جهّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443هـ لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وكذلك تهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات، في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.
وأفاد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أن هذه الجهود تأتي لتقديم كل ما يخدم الزوّار والمعتمرين والحجاج ضمن خطة موسم شهر ذي الحجة، التي توافق توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله – ولضمان شمولية الخدمات للقاصدين كافة.

 

الكلمات الدلالية:
الطاقة الاستيعابية المسجد الحرام ساحة المسجد الحرام ضيوف الرحمن

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