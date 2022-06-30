الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
100 مليون دولار من العملات المشفرة.. شبهات السرقة وغسيل الأموال تحوم حول هذه الدولة
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دولي

100 مليون دولار من العملات المشفرة.. شبهات السرقة وغسيل الأموال تحوم حول هذه الدولة

100 مليون دولار من العملات المشفرة.. شبهات السرقة وغسيل الأموال تحوم حول هذه الدولة
١٠:٠٣:٢٥ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تحوم الشبهات حول المتسللين الكوريين الشماليين الذين ترعاهم الدولة، أنهم وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، عبر ثغرة فيما يعرف بجسر سلاسل الكتل؛ بحسب تحليل لباحثي بلوكتشين.

تقول شركة التحليلات Elliptic: إن هناك “مؤشرات قوية” على أن Lazarus Group، مجموعة قرصنة جماعية لها علاقات قوية مع بيونغ يانغ، دبرت الهجوم.

وأضافت Elliptic أن معظم الأموال تم تحويلها على الفور إلى عملة إيثر المشفرة. وزعمت الشركة أن المتسللين بدأوا في غسل الأصول المسروقة من خلال “تورنادو كاش”.

وأشارت Elliptic إلى أنها استخدمت أدوات تعرف بمنع الخلط لتتبع العملات المشفرة المسروقة المرسلة إلى العديد من محافظ إيثر الجديدة.

وتحمل الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم وما تلاه من غسيل للأموال، عدداً من أوجه التشابه مع سرقات تشفير سابقة يُعتقد أنها من نفس المجموعة المعروفة باسم Lazarus.

فيما نفت كوريا الشمالية ضلوعها في هجمات إلكترونية ترعاها الدولة في الماضي، بما في ذلك خرق بيانات عام 2014 استهدف شركة سوني بيكتشرز.

الكلمات الدلالية:
100 مليون شبهات السرقة عملات مشفرة غسيل أموال

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