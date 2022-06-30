توقعات الأرصاد.. موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة مكة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة استمرار تأثير العوالق الترابية، والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الجمعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي