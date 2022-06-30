الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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دولي

دولة أسيوية تتعرض لأشد موجة حر منذ 150 عاماً

دولة أسيوية تتعرض لأشد موجة حر منذ 150 عاماً
٠٩:٢٩:٠٢ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد اليابان موجة حر غير مسبوقة، مع ارتفاع حرارة الأجواء لمستويات قياسية ربما تكون الأشد منذ 150 عاما تقريبا.

ووصلت درجة الحرارة إلى 36.4 وأوصت الحكومة اليابانية، السكان باستخدام المكيفات لتخفيض درجة حرارة منازلهم ونصحتهم أيضا بالابتعاد عن الشمس وقت الظهيرة حتى لا يصابوا بضربات شمس.

حالة تأهب قصوى

كما أعلنت المستشفيات أنها في حالة التأهب القصوى، لاستقبال المصابين من ارتفاع الحرارة غير المسبوقة.

وقبل أسابيع، أجرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، دراسة، أظهرت أن التغير المناخي قد يزيد بمعدل يزيد عن 100 مرة، احتمالية تعرض دولتي الهند وباكستان إلى موجات شديدة الحرارة توصف بأنها “غير مسبوقة”.

موجة حارة جديدة

وأشارت الدراسة إلى أن من المتوقع أن تشهد المنطقة، موجة حارة جديدة، كل ثلاث سنوات، تتجاوز معدلات الحرارة خلالها الأرقام القياسية التي سجلت في عام 2010.

وبحسب تقرير صادر عن وحدة “حالة المناخ” التابعة للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية بالأمم المتحدة، فإن هناك 4 عوامل رئيسية لحدوث التغير المناخي وارتفاع معدلات درجات الحرارة في الدول المذكورة.

اضطرابات المناخ

وبيّن التقرير أن هذه العوامل هي زيادة كثافة غازات الدفيئة، وارتفاع مستويات سطح البحر، ودرجة حرارة المحيط، ودرجة حمضيته.

من جانبه، علّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على تقرير “حالة المناخ” قائلا إن هذا التقرير يعد “امتداداً لمسلسل كئيب من فشل الإنسانية في مواجهة اضطرابات المناخ”، حسب تعبيره.

الكلمات الدلالية:
الحر الصيف اليابان درجة الحرارة

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