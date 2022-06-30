تكريم رجل مرور بعد موقفه الشجاع في واقعة «مفحط  الدرعية» (فيديو وصور)

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كرم اللواء فهد بن زيد المطيري مدير شرطة منطقه الرياض، الجندي عبدالسلام الصنيتان أحد أفراد شعبة مرور محافظه الدرعية، بعد موقفه الشجاع في موقعة “مفحط الدرعية”.

تم ذلك بحضور العميد محمد بن برجس الدوسري مدير إدارة مرور منطقه الرياض المكلف، تقديراً لموقف رجل المرور الشجاع، وقيامه بواجبه على أكمل وجه.

وكان مرور الدرعية قد تمكن من ضبط قائد مركبة يمارس التفحيط في الدرعية، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

تفاصيل واقعة مفحط الدرعية:

وتفصيلاً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله طريقة تعامل أحد رجال المرور بحسم وقوة مع مفحط في الدرعية.

وظهر رجل المرور يترجل من سيارته ويشهر سلاحه في وجه المفحط لإجباره على الوقوف بالسيارة، وعدم الفرار، بعد ضبطه متلبسا بجريمة التفحيط.

ووجه رجل المرور الأوامر، بكل حسم وقوة للمفحط قائلا له بصوت عالٍ “انزل من السيارة”، موجها سلاحه تجاهه لإجباره على النزول، وبالفعل امتثل المفحط للأوامر ونزل من مركبته.

عقوبات التفحيط:

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقا للمادة التاسعة والستون من نظام المرور.

ويعاقب المفحط بالعقوبات التالية:

في المرة الأولى: حجز المركبة خمسة يوما وغرامة مالية مقدراها عشرون ألف ريال.

في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال.

في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال.