المرور يوجه 5 نصائح هامة قبل السفر بالمركبة

تواصل- فريق التحرير:

في إطار حرص الإدارة العامة للمرور، على سلامة المسافرين، وجهت 5 نصائح لمن أراد السفر بمركبته.

ونشر حساب “المرور” عبر موقع “تويتر” انفوجراف يوضح فيه النصائح التي جاءت كالتالي:

1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

2- فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

3- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة إسعافات أولية.

4- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.

5- استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب.