المرور يوجه 5 نصائح هامة قبل السفر بالمركبة
تواصل- فريق التحرير:
في إطار حرص الإدارة العامة للمرور، على سلامة المسافرين، وجهت 5 نصائح لمن أراد السفر بمركبته.
ونشر حساب “المرور” عبر موقع “تويتر” انفوجراف يوضح فيه النصائح التي جاءت كالتالي:
1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.
2- فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
3- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة إسعافات أولية.
4- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.
5- استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب.
لسفرٍ أكثر راحة وإجازة أكثر متعة، احرص على فحص مركبتك قبل السفر.⁰#المرور_السعودي pic.twitter.com/VbZFBXSNs2
— المرور السعودي (@eMoroor) June 30, 2022