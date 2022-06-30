صدور الموافقة على تمديد العمل بالهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم واستحداث وظيفتين

تواصل- فريق التحرير:

صدرت الموافقة على تمديد العمـل بالهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم لمدة عام، كما شملت الموافقة استحداث وظيفتين ترتبطان بوزير التعليم.

وحسب- عكاظ- فإن الوظيفيتين المستحدثتين باسم “نائب الوزير للتعليم العام” و”مساعد الوزير للتطوير والتحول” ضمن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة.

وحسب الصحيفة فإن أبرز المهام التي شملها القرار كالتالي:

1- سيتولى مساعد الوزير للتطوير والتحول مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته في ما يتعلق بأعمال التطوير والتحول.

2- الإشراف على القطاعات والوحدات التنظيمية المرتبطة به.

3- تنفيذ المهمات الموكلة إليه من قبل الوزير، ومنها:

– الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به.

– اقتراح السياسات الموجهة إليها والإشراف على إعداد الخطط الإستراتيجية والخطط التشغيلية للوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة.

– متابعة تنفيذها والإشراف على عمليات قياس الأداء المؤسسي، وتطويرها، واستثمار نتائجها في تطوير العمل بالوزارة والإشراف على حوكمـة البيانات وإداراتهـا وتـوفير التطبيقات والتقاريرالمعلوماتية والإحصائية اللازمة لعمليات دعم القرار واقتراح التغييرات اللازمة في السياسات التعليمية بناء على تحليل المعلومات ونتائج الدراسات والبحوث والإشراف على جهود تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثـل لأصولها، وجهود الشراكة مع القطاع الخاص.

4- سيتولى الإشراف على إعداد ومتابعة جميع مبادرات رؤية السعودية 2030، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات الخارجية وإعـداد الميزانيات وحوكمة الصرف، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

5- الإشراف على تطوير خدمات تقنية المعلومات بالوزارة وفق أفضل الممارسات والمعايير.

6- ضمان بناء بنية تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة تتسم بالموثوقية والأمان، بما يحقق أهداف الوزارة.

7- المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، أو تكليف من يراه والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به.

8- رفعها إلى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها والإشراف على عمليات التميز المؤسسي وتطـوير العمـل بـالوزارة وفقاً لافضل الممارسات.