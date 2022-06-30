الطفل «حذيفة» بعد صورته المؤثرة مع شقيقه الصغير .. مطالبات باستضافة والديه بموسم الحج

تواصل ـ فريق التحرير:

تحت عنوان: «الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يخلع قميصه ليحمي شقيقه الصغير من الشمس، نشرت أمس صحيفة “تواصل” هذا الخبر بعدما التقطت الحدث من بين ثنايا مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم ولله الحمد وبعد تفاعل كبير جدا من الزوار والقراء؛ اقترح العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، استضافة والدَي هذا الفتى الجزائري النبيل الذي عَرَّى ظهره للشمس ليقي أخاه الصغير لهيبها في مشهد عفوي ضج العالم به إعجابا.

وعلق أحدهم بقوله: “والدان لديهما ابن بهذه المروءة لا شك يستحقان التكريم على حسن تربيتهما وتنشئتهما”.

وكانت صورة حذيفة بالأمس لاقت قبولا واستحسانا منقطع النظير؛ حيث قام بنزع قميصه عن جسده ليحمي رأس أخيه الصغير من حرارة الشمس المحرقة.

وأظهرت الصورة المتداولة بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ قيام الطفل حذيفة بهذا العمل التطوعي الجميل من أجل حماية أخيه الصغير من ضربة شمس تصيبه؛ في ولاية ورقلة المعروفة بمناخ صحراوي جاف، ودرجات الحرارة مرتفعة تتجاوز 41 درجة.

وبرغم أن الصورة وثقت مشهد الأخوين من ظهرهما، إلا أن نشطاء جزائريين ومواطنين من ولاية ورقلة وثقوا بصور أخرى جميلة للطفلين من وجههما.

كما نظم أحد رواد تويتر قصيدة شعرية في هذا العمل التطوعي الجميل، وأنشد قائلا:

عْرَى ويَشويني لهيبُ ظهيرتي

لأمُدَّ ظِلَّ الحُبِّ فوقَ شقيقي

إن يَبْتَرِدْ أَشْعُرْ ببَرْدِ جوانحي

وأَرَى نَدِيفَ الثَّلْجِ مِلْءَ طَرِيقي

هذا قميصي في الهجيرِ خَلَعْتُهُ

وصَلَيتُ مبتسِماً خَفِيَّ حريقي

إني وإن لم أَطْوِ سِفْرَ طفولتي

رَجُلٌ أَضِيقُ ولا أَبُوحُ بضيقي