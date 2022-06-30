سقطة جديدة لـ «بايدن».. سنحمي الأوكرانيين من «الأوكرانيين» أنفسهم

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يكن محظوظا اليوم خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، حيث وقع في زلة لسان تلقفتها وسائل الإعلام .

وقال جو بايدن، في زلة لسان جديدة خلال مؤتمر صحافي عقب قمة الناتو، “نعتزم حماية الأوكرانيين من الأوكرانيين أنفسهم”.

وتابع بايدن في كلمته التي تم تداولها على نطاق واسع “سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم.. أعني أن الروس لن ينتصروا”.

الخلط بين السويد وسويسرا

وخلال المؤتمر أيضا، خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين السويد وسويسرا في حديثه في المؤتمر، إذ رحب بضم فنلندا وسويسرا إلى الحلف، ليتدارك نفسه، ويصحح اسم الدولة الخطأ بسرعة ويقول إنه يقصد السويد.

وفي وقت سابق في قمة الناتو الجارية في مدريد، ألقى بايدن خطابا صدم فيه المستمعين.

وقال: “خلاصة القول إن الحلف يهدد موقعه.. يتعامل مع التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والتحديات من الجنوب”، بمعنى أن الحلف يهدد نفسه، حسب “روسيا اليوم”.

خطأ القصاصة الصغيرة

وقبل أشهر، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطأ عن قصاصة صغيرة في يديه تعطيه أوامر أساسية حول مكان جلوسه وما عليه فعله خلال اجتماع مع مديرين بالبيت الأبيض.

وأظهر الرئيس بايدن، عن غير قصد، قائمة التعليمات التي تنص على «أخذ مقعدك» و«تقديم تعليقات موجزة» ووقت المغادرة.

وفي مارس الماضي؛ تصدرت صور الرئيس الأمريكي بايدن وهو يحمل قصاصة ورقية، مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت أكثر الرواد على تلك المواقع، بل واحتلت أكثر التغريدات تداولا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي صورة تم تداولها بكثرة وقتها، كشفت بسهولة كيف أن الرئيس بايدن يغش من تلك القصاصة التي وضعها في يده الشمال؛ وكيف كان يرصد منها الأسئلة التي ستطرح عليه ثم يغش أيضا الجواب المناسب لذلك السؤال.