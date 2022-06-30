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حسم وقوة.. هكذا تعامل رجل مرور مع «مفحط الدرعية» (فيديو)

حسم وقوة.. هكذا تعامل رجل مرور مع «مفحط الدرعية» (فيديو)
٠٧:٢٧:٢٦ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله طريقة تعامل أحد رجال المرور بحسم وقوة مع مفحط في الدرعية.

وظهر رجل المرور يترجل من سيارته ويشهر سلاحه في وجه المفحط لإجباره على الوقوف بالسيارة، وعدم الفرار، بعد ضبطه متلبسا بجريمة التفحيط.

ووجه رجل المرور الأوامر، بكل حسم وقوة للمفحط قائلا له بصوت عالٍ “انزل من السيارة”، موجها سلاحه تجاهه لإجباره على النزول، وبالفعل امتثل المفحط للأوامر ونزل من مركبته.

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقا للمادة التاسعة والستون من نظام المرور.

ويعاقب المفحط بالعقوبات التالية:

• في المرة الأولى: حجز المركبة خمسة يوما وغرامة مالية مقدراها عشرون ألف ريال.

• في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال.

• في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال.

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الدرعية رجل مرور عقوبة التفحيط مفحط مفحط الدرعية

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