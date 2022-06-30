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دولي

شاهد.. اشتباكات نارية بين تجار مخدرات تسفر عن مقتل طفلة بدولة عربية

شاهد.. اشتباكات نارية بين تجار مخدرات تسفر عن مقتل طفلة بدولة عربية
٠٧:٥٣:١٢ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباكات مسلحة بين تجار مخدرات في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بمصر، أسفرت عن مقتل فتاة “طفلة” أثناء ذهابها لشراء الطعام.

وحسب إعلام محلي، نجحت مباحث الجيزة في ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما السلاح الناري وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

فيما تواصل النيابة المصرية التحقيق في مقتل الطفلة، حيث أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكشف عدد من شهود العيان أن الفتاة تصادف مرورها أثناء ذهابها لشراء الطعام وليست طرفا في المشاجرة.

 

الكلمات الدلالية:
بولاق الدكرور تجار مخدرات طفلة مصر

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