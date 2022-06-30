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دولي

بيان دولي مشترك: إيران قدمت مطالب جديدة وغير واقعية

بيان دولي مشترك: إيران قدمت مطالب جديدة وغير واقعية
٠٧:٣٦:٣٣ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أن تصرفات إيران تخل بشكل سريع بتوازن الحزمة التي كنا نتفاوض بشأنها منذ شهور لإحياء الإتفاق النووي، وإغلاق نافذة الحل الدبلوماسي.

وفي بيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس الأمن؛ أشارت الدول الثلاث إلى أن إيران لم تنتهز الفرصة في محادثات إحياء الإتفاق النووي في الدوحة ، بل قدمت مطالب جديدة وغير واقعية.

كما شمل البيان حث الدول الثلاث لإيران على إنهاء التوترات النووية، والعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدام عرض الطاولة دون مزيد من التأخير لصالح الشعب الإيراني.

الكلمات الدلالية:
الشعب الإيراني بيان مشترك قمة الدوحة مطالب غير واقعية

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