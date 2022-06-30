الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية تعلن اتخاذ إجراءات ضد واقعة “الأسئلة الخاصة” لمواطنة في مقابلة عمل
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محليات

الموارد البشرية تعلن اتخاذ إجراءات ضد واقعة “الأسئلة الخاصة” لمواطنة في مقابلة عمل

الموارد البشرية تعلن اتخاذ إجراءات ضد واقعة “الأسئلة الخاصة” لمواطنة في مقابلة عمل
٠٦:٥٩:٠٢ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية تجاه مخالفة تم رصدها لتعرض مواطنة إلى “أسئلة خاصة” في مقابلة عمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية، تفاعلت مع الشكوى، وتواصلت مع المواطنة لتزويدها بمزيد من التفاصيل حول الواقعة وبياناتها، فيما وجهت بتصعيد الشكوى إلى الإدارة المعنية لاستكمال باقي الإجراءات واتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وقد ذكرت المواطنة في شكواها أنها خريجة من أرقى الجامعات، وشهادتها بدرجة مرتبة الشرف الأولى، وعندما ذهبت لمقابلة وظيفية سألها الوافد في أغلب المقابلة عن شكلها وحجم عينيها، حيث استنكرت أن يتم إهانتها بهذا الشكل.

وعلق سعد آل حماد على الواقعة عبر حسابه على “تويتر” بالقول :” إشارة إلى ماتم تداوله عن مواطنة (تعرضت لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية)، نوضح بأن فرق الرقابة الميدانية في الوازرة قد باشرت الحالة واتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المرصودة”.

وتابع :” ندعو إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.”.

الكلمات الدلالية:
اسئلة خاصة الموارد البشرية مقابلة عمل مواطنة

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