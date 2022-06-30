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فرص

وظائف شاغرة لدى شركة مختبرات البرج.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة مختبرات البرج.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٧:٤١:٠٤ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية (Al Borg)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة والرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
فني مختبر:
المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس.
  • المعامل الطبية.
  • التصنيف- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  • مهارات اتصال جيدة تحدثا وكتابة.
  • القدرة على تعدد المهام.
  • مهارات جيدة في حل المشكلات.
  • القدرة على التفكير التحليلي والنقدي.
أخصائي اكتساب المواهب:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • إدارة الموارد البشرية.
  • بت خبرة العمل كاكتساب المواهب أو دور مماثل.
  • الإلمام بوسائل التواصل الاجتماعي واستئناف قواعد البيانات والشبكات المهنية.
  • خبرة عملية في دورة التوظيف الكاملة باستخدام تقنيات المقابلات وأساليب التقييم المختلفة.
  • معرفة أنظمة تتبع المتقدمين (ATSs).
  • مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.

طريقة التقديم :

أوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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