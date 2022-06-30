الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الإعلان رسميًا عن مدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
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الإعلان رسميًا عن مدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

الإعلان رسميًا عن مدة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
٠٦:٣٩:٣٠ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي تبلغ 4 أيام.

وكشفت الوزارة أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 ذي الحجة الموافق 8 يوليو، مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم في المملكة.

وبعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو وعيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو، بمشيئة الله.

وكان مرصد تمير، قد أعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون اليوم الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، وأمس الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
اجازة السعودية الموارد البشرية عيد الاضحى

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