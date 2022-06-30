المرور: 3 خطوات لإصدار رخصة قيادة بدل فاقد

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات تجديد رخصة القيادة في حال فقدانها أو ضياعها، مؤكدة على أهمية سداد الرسوم المستحقة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات إصدار رخصة قيادة، وهل تشمل الرسوم التمديد للرخصة أو رسوم إصدار فقط؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات

– مراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك

أهمية أنوار المركبة

وفي وقت سابق، شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية إضاءة أنوار المركبة، لاسيما أثناء القيادة ليلا، كما أكد المرور على أهمية العناية بإضاءة المركبة وصيانتها باستمرار.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعتبر أنوار المركبة من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد المركبة ومستخدمي الطريق”.

وحذرت الإدارة العامة للمرور قائلة: “يمنع السير ليلا دون إضاءة أنوار المركبة”.

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خطورة المراوغة على الطريق

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وحذرت على حسابها في “تويتر”، من تعمد البعض تعريض أنفسهم والآخرين لخطر الحوادث المرورية، وذلك بسبب السرعة بين المركبات والتي تُربك مستخدمي الطريق وقائدي المركبات.

وأوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات يترتب عليها حدوث 4 كوارث، وهي:

1 – مخالفة الأنظمة المرورية.

2 – زيادة صعوبة التحكم في المركبة.

3 – رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

4 – تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.