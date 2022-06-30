الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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دولي

بايدن: روسيا لن تنتصر على أوكرانيا طالما نفعل هذه الشيء

بايدن: روسيا لن تنتصر على أوكرانيا طالما نفعل هذه الشيء
٠٥:٣٨:٥٨ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام قمة الناتو، على أن الحلف لن يقبل هزيمة أوكرانيا على يد روسيا؛ مشيرا إلى أن الحلف سينشر المزيد من السفن الحربية.

كما أوضح بايدن أن الحلف لا يزال يقف بجانب أوكرانيا، ويقدم لها مساعدات كبيرة للتغلب على روسيا، وأنه تم الاتفاق على زيادة تمويل حلف الناتو، لافتا إلى أن ألمانيا ودول أخرى تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي.

وبين بايدن أن استراتيجية الناتو استجابت للتغيرات العالمية وتهديدات روسيا والصين، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا تكبدت خسائر عسكرية كبيرة في أوكرانيا وأنها لن تنتصر.

الكلمات الدلالية:
أمريكا بايدن روسيا غزو أوكرانيا

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