ما سبب زيادة أعراض الإصابة بالإنفلونزا لدى البعض صيفًا؟

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يتساءل الكثيرون عن سبب الإصابة بأعراض الإنفلونزا في فصل الصيف، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وحول هذا الموضوع، حذر وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله بن مفرح عسيري من خطورة التراخي بشأن الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه بعد هدوء كبير فإن التراخي في الاحتياطات التنفسية يعود بنشاط فيروسات الزكام والإنفلونزا الى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف تجربة فيروس كورونا علمتنا جميعًا أن الإجراءات والاحترازات التنفسية البسيطة فعالة جدًا، ولذلك ينصح عند الإصابة بالإنفلونزا ببقاء المصاب بأعراض الزكام في المنزل، وتغطية الفم والأنف عند العطاس والسعال، إلى جاني الاهتمام بتطهير وغسيل الأيدي.

ووفقًا لما نشره موقع “Medical news today”، فقد كشف خبراء متخصصون، أن الإصابة بالإنفلونزا في موسم الصيف تحدث نتيجة لـ:

1 – لمس يد المريض أو التواجد في الأماكن المزدحمة.

2 – عدم غسيل اليدين أو ضعف جهاز المناعة نتيجة الضغط العصبي.

3 – التعرض للجراثيم الموجود في لعاب أو مخاط الشخص المصاب بالفيروس.

وأكد الخبراء أن أهم أعراض إنفلونزا الصيف، هي الحمى وقشعريرة البرد والسعال أو العطس والصداع مع ألم الجسم وسيلان الأنف وألم الحلق والشعور بالإجهاد.

وأشار الخبراء إلى ضرورة توجه المريض بالإنفلونزا إلى الطبيب فورًا عند:

1 – وصول حرارة الجسم إلى 39.4 درجة.

2 – وجود بلغم أخضر أو أصفر أو بني اللون.

3 – الصعوبة والقصر في النفس.

4 – الشعور بألم في الصدر، خاصة عند أخذ الشهيق.

5 – الشعور بالدوار مع طفح جلدي، واستمرار القيء.

وحول سؤال الكثيرين عن من هم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، لفت الخبراء إلى أن أكثر الناس المعرضون للإصابة بالمرض هم:

1 – أصحاب المناعة الضعيفة.

2 – الأطفال الأقل من عمر عامين.

3 – كبار السن الذيت تجاوزوا 65 عامًا أو أكثر.

4 – مرضى القلب والجهاز التنفسي والأمراض المزمنة الخطيرة.