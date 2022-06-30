الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 204 نقاط
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اقتصادية

بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 204 نقاط

بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 204 نقاط
٠٤:٥٣:٤٧ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 203.94 نقاط ليقفل عند مستوى 11523.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم، 177 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت القصيم، وأسمنت ينبع، وأسمنت الشرقية، ومجموعة تداول، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، والعمران، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.90% و 9.97%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأمانة للتأمين، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 857.5 نقطة ليقفل عند مستوى 21585.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 996 ألف سهم تقاسمتها 4290 صفقة.

الكلمات الدلالية:
الشركات السعودية بنوك المملكة جلسة التداول سوق الأسهم الموازية مؤشر الأسهم

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