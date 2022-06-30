لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عن توفّر وظائف شاغرة من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير عمليات وإدارة البحوث الميدانية (البحرية).

2 – فني أبحاث.

3 – منسق الأعمال التجارية.

4 – أخصائي الشعاب المرجانية.

5 – رئيس عالم البيئة الأرضية.

6 – مدير مشروع تقييم الأثر البيئي.

7 – كبير علماء البيئة الأرضية.

8 – أخصائي أسماك الشعاب المرجانية.

9 – كبار استشارة تقييم الأثر البيئي. جودة الهواء والضوضاء.

10 – أخصائي نظم المعلومات الجغرافية.

11 – أخصائي نشر التكنولوجيا.

12 – مدير العمليات المالية.

13 – فني ثقافات بيولوجية.

14 – سكرتير قانوني.

15 – مهندس ترجمة البحوث – أخصائي أول في هندسة النظم.

16 – قائد التسويق والاتصالات.

17 – وغيرها …

* طريقة التقديم :

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).