خبير يُحذر من خفاش الفاكهة: سريع التكاثر وشديد الأذى (فيديو)

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حذر خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، من خفاش الفاكهة، مؤكدًا أنه سريع التكاثر وشديد الأذى.

ونشر المسند مقطع فيديو تبدو فيه خفافيش الفاكهة أنها تعرضت للطرد من مكان ما، مشيرًا إلى أنها سريعة التكاثر وشديدة الأذى على المحاصيل الزراعية.

وأكد أن تكاثرها يعود إلى انتشار مزارع التين والعنب وأنواع الفواكه الأخرى، وهي تتلف الرطب عبر نقرها فيظن الناس أنه بسبب العصافير والطيور.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الخفافيش من صنف الثعالب الطائرة، الناقلة لفيروس نيباه، خاصة في الصين وجنوب شرق آسيا وغينيا الجديدة وأستراليا، لافتة إلى أن “نيباه” هو فيروس حيواني المنشأ، ينتقل من الخفافيش إلى البشر.

وفي دول مثل؛ الهند وبنجلاديش، كان استهلاك الفاكهة أو منتجات الفاكهة الملوثة بالبول أو اللعاب من خفافيش الفاكهة المصابة هو المصدر الأكثر احتمالاً للعدوى بمثل هذا المرض الذي وصفته المنظمة الدولي بأنه أخطر من كورونا.