الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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منوعات

ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة في سماء المملكة خلال هذا الموعد

ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة في سماء المملكة خلال هذا الموعد
٠٤:٢٤:٠١ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء المملكة والوطن العربي على موعد، اعتبارًا من مساء اليوم الخميس الموافق 30 من يونيو، ولبضع ليالٍ مقبلة، مع ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة، وينتظرها هواة الظواهر الفلكية والتصوير، وهي ظهور شريط درب التبانة.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن رؤية شريط درب التبانة بالعين المجردة بالأفق الجنوبي من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن (وليس من البيت) عند منتصف الليل في الوقت الحالي.

وينتظر كثيرون من متابعي الظواهر الفلكية وهواة التصوير والمحترفين هذه الظاهرة التي تُعدّ مناسبة جيدة لتأمل طريق المجرة التي تضم المجموعة الشمسية لكوكب الأرض، والتقاط الصور المميزة.

ويجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بشكل كاف، بعيدًا عن أضواء المدن والشوارع، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات أو تجهيزات خاصة، فقط العين المجردة، حيث سيظهر شريط النجوم عاليًا يقسم قبة السماء في منظر ساحر عند منتصف الليل وفق صحيفة “الأهرام” المصرية.

وقدمت الصحيفة نصائح لتصوير شريط درب التبانة من خلال كاميرا رقمية بإعدادات مناسبة للحصول على أفضل النتائج، حيث يتم وضع سرعة الغالق للكاميرا عند 30 ثانية للسماح للكثير من الضوء، ولكن أيضًا تجنب حدوث ظاهرة ذيل النجوم في الصورة نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إضافة إلى الكشف عن النجوم التي لايمكن رؤيتها بالعين المجردة.

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الكلمات الدلالية:
سماء المملكة شريط درب التبانة ظواهر فلكية فلكية جدة

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