الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
صندوق الاستثمارات يُعلن إطلاق شركة تأجير الطائرات “AviLease”
تعرف على مميزات نظام الوساطة العقارية الجديد
ما سبب زيادة أعراض الإصابة بالإنفلونزا لدى البعض صيفًا؟
بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 204 نقاط
خبير يُحذر من خفاش الفاكهة: سريع التكاثر وشديد الأذى (فيديو)
«الداخلية» تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة 66 بكلية الملك فهد الأمنية

أحدث الأخبار

روسيا: لدينا أكثر من 6 آلاف أسير حرب أوكراني

روسيا: لدينا أكثر من 6 آلاف أسير حرب أوكراني
٠٤:٠٦:٥٣ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف أسير حرب أوكراني.

وأوضحت أنها تبادلت أمس، 144 جنديًا مقابل العدد ذاته من الأوكرانيين ومعظم المفرج عنهم جروحهم خطيرة.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هيمنة الدولة الواحدة أمر خطير ويخلق مخاطر منهجية، وأن بلاده لا توافق على رأي إلغاء القانون الدولي القائم فهذه محاولة لاستبدال القانون بالإملاءات.

وأشار إلى أن تصرفات نظام كييف بحق سكان دونباس ترقى إلى إبادة جماعية، لافتًا إلى أنه يجب ألا يكون هناك تمييز بين دول العالم وروسيا تؤيد المساواة في السيادة.

فيما أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن الروس يقصفون المستودعات الممتلئة بالحبوب الأوكرانية كما جرى في دينبرو صباح اليوم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية طردت الروس من جزيرة الأفعى.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنها توصلت إلى أن القوات الروسية ارتكبت جريمة حرب بقصفها مسرح ماريوبول في مارس ما أسفر عن 12 قتيلاً.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المنسق المقيم للأمم المتحدة في أوكرانيا، أن نحو 16 مليون أوكراني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

اقرأ أيضًا:

روسيا تُهدد برد عاجل إذا اتخذ حلف الناتو هذه الخطوة.. ماذا يحدث؟

تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية

أوكرانيا تكشف تفاصيل أكبر عملية تبادل للأسرى مع روسيا

بيان قمة الناتو: روسيا أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة بوتين دونباس روسيا منظمة العفو الدولية

مواد ذات صلة

المزيد
الخارجية البحرينية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها

الخارجية البحرينية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها

منذ 7 سنوات
بعد قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية.. «العمري»: دور «الصحة» سيكون إشرافياً ورقابياً

بعد قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية.. «العمري»: دور «الصحة» سيكون إشرافياً ورقابياً

منذ 5 سنوات
إيقاف فتح “الكليات” إلا بعد التصنيف الوظيفي من الخدمة المدنية

إيقاف فتح “الكليات” إلا بعد التصنيف الوظيفي من الخدمة المدنية

منذ 8 سنوات
على 1757 وظيفة.. «الخدمة المدنية» تنهي استقبال طلبات الخريجين مساء اليوم

على 1757 وظيفة.. «الخدمة المدنية» تنهي استقبال طلبات الخريجين مساء اليوم

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *