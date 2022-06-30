روسيا: لدينا أكثر من 6 آلاف أسير حرب أوكراني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف أسير حرب أوكراني.

وأوضحت أنها تبادلت أمس، 144 جنديًا مقابل العدد ذاته من الأوكرانيين ومعظم المفرج عنهم جروحهم خطيرة.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هيمنة الدولة الواحدة أمر خطير ويخلق مخاطر منهجية، وأن بلاده لا توافق على رأي إلغاء القانون الدولي القائم فهذه محاولة لاستبدال القانون بالإملاءات.

وأشار إلى أن تصرفات نظام كييف بحق سكان دونباس ترقى إلى إبادة جماعية، لافتًا إلى أنه يجب ألا يكون هناك تمييز بين دول العالم وروسيا تؤيد المساواة في السيادة.

فيما أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن الروس يقصفون المستودعات الممتلئة بالحبوب الأوكرانية كما جرى في دينبرو صباح اليوم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية طردت الروس من جزيرة الأفعى.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنها توصلت إلى أن القوات الروسية ارتكبت جريمة حرب بقصفها مسرح ماريوبول في مارس ما أسفر عن 12 قتيلاً.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المنسق المقيم للأمم المتحدة في أوكرانيا، أن نحو 16 مليون أوكراني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

اقرأ أيضًا:

روسيا تُهدد برد عاجل إذا اتخذ حلف الناتو هذه الخطوة.. ماذا يحدث؟

تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية

أوكرانيا تكشف تفاصيل أكبر عملية تبادل للأسرى مع روسيا

بيان قمة الناتو: روسيا أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم