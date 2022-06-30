الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
 في هذه الدول.. عيد الأضحى الأحد 10 يوليو
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 في هذه الدول.. عيد الأضحى الأحد 10 يوليو

 في هذه الدول.. عيد الأضحى الأحد 10 يوليو
٠٣:٢٧:٣٢ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت هيئات الإفتاء فى 5 دول بشرق آسيا هي (ماليزيا وسلطنة بروناي وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة أمس الأربعاء.

وأكدت هذه الدول أن أول أيام شهر ذي الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل، وفق “العربية”.

وبعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالمملكة، فإن وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.

كانت المحكمة العليا في المملكة، قد دعت عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

الكلمات الدلالية:
المملكة اندونيسيا بروناي عيد الاضحى ماليزيا

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