اكتشف شخصيتك من خلال شكل “أصابع يديك”

تواصل- فريق التحرير

هناك اختبارات نفسية تساعد على تحليل الشخصية وتقييم سلوك الفرد، لكن ما يدعو للتأمل هو أن شكل أصابع اليدين والقدمين يمكن أن يكشف الكثير عن السمات الشخصية.

إصبعا البنصر والسبابة، يكمن السر فيها حيث إن طول هذه الأصابع يشير إلى مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وفق “العربية”.

ثلاثة أنواع لشكل اليدين هم A وB وC، معرفتهم يقودك إلى معرفة شخصيتك وهم:

A

إذا كان البنصر أطول من السبابة، فأنت من الأشخاص الذي يتمتعون بجاذبية، سواء بمظهرهم أو بطباعهم أو طريقة حديثهم مع الآحرين، ويتميزون بقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويفضلون لعب الشطرنج والكلمات المتقاطعة.

B

إذا كان البنصر أقصر من السبابة، فأصحابه يتمتعون بثقة عالية بالنفس، إلى جانب الهدوء والسلام النفسي، ويفضل معظمهم العزلة الاجتماعية في بعض الأحيان.

C

أما إذا كان البنصر والسبابة بنفس الطول، فهذا يدل على أنك مصدر للعطاء، ومحب للسلام، ومخلص لمن حولك، وغالبًا ما تشعر بعدم الراحة عند المرور بالمشكلات والضغوط النفسية.