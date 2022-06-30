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إطلاق 3 مراكز للرعاية العاجلة على مدار الساعة بـ”المدينة”
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إطلاق 3 مراكز للرعاية العاجلة على مدار الساعة بـ”المدينة”

إطلاق 3 مراكز للرعاية العاجلة على مدار الساعة بـ”المدينة”
٠٢:٥٣:٣٩ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، أنه أطلق ثلاثة مراكز للرعاية العاجلة على مدار الساعة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه أطلق المرحلة الأولى لمراكز الرعاية العاجلة، بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتقديم أفضلها للمستفيدين.

وأضاف أنه من خلال إطلاق المرحلة الأولى لمراكز الرعاية، فإن هناك مراكز تقدم خدماتها وتعمل على مدار الساعة، وهي:

1 – مركز صحي الهجرة.

2 – مركز صحي الدعيثة

3 – مركز صحي السميري.

وأشار إلى أن هناك أيضًا، مراكز تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وهي:

1 – مركز صحي قباء.

2 – مركز صحي باقدو.

3 – مركز صحي الأزهري.

4 – مركز صحي البدراني.

وأكد أن أهم الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية العاجلة على مدار الساعة، من أجل تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات هي:

1 – الأشعة.

2 – العيادات الطبية.

3 – التحاليل المخبرية.

4 – الرعاية الصيدلانية.

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الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة تجمع المدينة الصحي طوارئ المستشفيات مراكز الرعاية

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