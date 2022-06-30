الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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فرص

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
٠٢:٢٠:٢٧ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والإحساء، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي علاقات الموظفين.

2 – تقني أبحاث مختبرية ثاني.

3 – أخصائية تمريض.

4 – مسؤول مختبر / العلاج النفسي.

5 – أستاذ مساعد.

6 – مشغل رسومات أول.

7 – مخطط منشأة.

8 – منسق التطوير المهني المستمر.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الكلمات الدلالية:
الرياض العلوم الصحة جامعة الملك سعود جدة وظائف شاغرة

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