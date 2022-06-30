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تسجيل أول حالة إصابة بـ”جدري القرود” في تركيا
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تسجيل أول حالة إصابة بـ”جدري القرود” في تركيا

تسجيل أول حالة إصابة بـ”جدري القرود” في تركيا
٠٢:١٠:١١ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات التركية اليوم، أن وزارة الصحة سجلت أول حالة إصابة بالفيورس المسبب لمرض “جدري القرود”.

وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنه تم رصد وتحديد أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد.

وأوضح أنه تم عزل المريض يبلغ من العمر 37 عامًا، ويعاني من نقص في جهاز المناعة، مؤكدًا أنه لم يتم اكتشاف أي حالات أخرى، مشيرًا إلى أن المرض لا ينتقل عن طريق الجو، ولكن عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق”.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأوبئة الأمريكي، أن عدد إصابات جدري القرود ارتفع إلى 306 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القرود بتلقي اللقاح.

ووفقا للإحصائية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغت 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية في 48 دولة لم تشهد انتشارًا لهذا المرض.

ودعت المنظمة في وقت سابق، الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لجدري القرود في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.

وأوضحت أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، وأنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتوائه تكون بتتبع الحالات وعزلها، مع أنها في الوقت نفسه، غير واثقة في هذه المرحلة من وقف انتشار المرض.

الكلمات الدلالية:
أمريكا تركيا جدري القردة جدري القرود منظمة الصحة العالمية وباء كورونا

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