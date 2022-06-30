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تجاوزت 388 مليون ريال.. “الزكاة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر هذا التطبيق
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تجاوزت 388 مليون ريال.. “الزكاة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر هذا التطبيق

تجاوزت 388 مليون ريال.. “الزكاة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر هذا التطبيق
٠١:٤٤:٤٢ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع الأفراد إلى إخراج الزكاة اختياريًا عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة، التي توفر إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

وأوضحت الهيئة في هذا الشأن أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت حتى الآن أكثر من 388 مليون ريالٍ، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، مؤكدةً أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

وأضافت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”ApplePay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.

وشهدت خدمة “زكاتي” تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد منذ إطلاق الخدمة، إلى جانب ارتفاع في عدد التنزيلات لتطبيق “زكاتي”، ويُعود ذلك للسهولة والمرونة في استخدام التطبيق وسرعة تنفيذ عملية حساب الزكاة وإخراجها، ولتوفر خيارات السداد السريعة والآمنة.

الكلمات الدلالية:
الأسهم الذهب الزكاة الفضة المال زكاتي

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