الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
المجلس الأعلى للقضاء يُقر تشكيل المحاكم لعام 1444هـ
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المجلس الأعلى للقضاء يُقر تشكيل المحاكم لعام 1444هـ

المجلس الأعلى للقضاء يُقر تشكيل المحاكم لعام 1444هـ
٠١:٢٥:٢٧ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أقر المجلس الأعلى للقضاء التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1444هـ بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم, واستناداً على مخرجات مركز العمليات العدلي في وزارة العدل والتقارير الإحصائية الواردة منه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم, حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1444هـ بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم, واستناداً على مخرجات مركز العمليات العدلي في وزارة العدل والتقارير الإحصائية الواردة منه.

ونظر المجلس في التوصية المرفوعة بشأن الاختصاص في نظر الدعاوى والطلبات المرفوعة لمحاكم الاستئناف وفقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية أو نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أقر المجلس الدوائر القضائية المكلفة بالمشاركة في حج هذا العام 1443هـ.

واستعرض المجلس احتياج المحاكم من القضاة وقرر دعمها بالعدد اللازم من القضاة بالنقل أو التكليف, ووافق على توجيه (128) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد إمضائهم فترة الملازمة القضائية واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واطّلع على عدد من الشكاوى المرفوعة من المستفيدين واتُّخذ ما يلزم بشأنها.

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الاعلى للقضاء المجلس الاعلى للقضاء المملكة وزارة العدل

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