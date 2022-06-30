النفط يهبط وسط تعاملات متقلبة.. ومخاوف الإمداد مستمرة

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تراجعت اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة، مع تقييم السوق للمخاوف حيال قلة الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام لشهر سبتمبر بواقع 45 سنتًا أو 0.4% إلى 112 دولارا للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس، الذي ينتهي يوم الخميس، مقابل 115.15 للبرميل بانخفاض 1.11 دولار أو 1%؟

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا أو 0.5 % إلى 109.21 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو الجاري، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” بتراجعها 569 ألف برميل.

ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” لليوم الثاني والأخير من اجتماعاتهم، يوم الخميس، في الوقت الذي تقول فيه مصادر إنه من غير المرجح أن تقرر المجموعة عما قريب ضخ المزيد من النفط في السوق‭‭‭ ‬‬‬بعد أغسطس المقبل.

وفي آخر اجتماعات لها في أوائل يونيو الجاري، قررت “أوبك بلس” زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، وذلك مقارنة بخطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًا على مدى ثلاثة أشهر.