الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية
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تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية

تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية
٠١:٠٠:٢٩ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها أمرت قواتها بالانسحاب من جزيرة الأفعى الواقعة على البحر الأسود، وذلك لإثبات أنها لا تعيق خروج سفن الحبوب من موانئ أوكرانيا.

وأوضحت أن الكلمة الآن متروكة للجانب الأوكراني، الذي لا يطهر ساحل البحر الأسود من الألغام قرب شواطئه.

وأكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أنه تم إخلاء القوات الروسية لجزيرة الأفعى على البحر الأسود، وأن الروس أخلوا بقايا حماياتهم من الجزيرة وغادروها.

وكشف رئيس الإدارة العسكرية لزابوروجيا، أن سفينة محملة بالحبوب غادرت اليوم، ميناء بيرديانسك إلى دول صديقة لأول مرة منذ شهور.

فيما أشار وزير خارجية فنلندا، إلى أن عرقلة روسيا الوصول إلى البحر الأسود أدت إلى تفاقم أزمة غذاء على الصعيد العالمي.

من ناحيته، أكد الرئيس الروسي، أن قواته تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا، وأن الهدف النهائي للعملية الخاصة هو حماية دونباس وإرساء شروط تضمن أمن روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو متحدان في دعم أوكرانيا وشعبها وإدانة الحرب الروسية، مؤكدًا أن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والناتو أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البحر الأسود الحبوب بوتين جزيرة الأفعى روسيا فنلندا

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