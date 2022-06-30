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جوازات منفذ الربع الخالي تستقبل طلائع الحجيج من سلطنة عُمان

جوازات منفذ الربع الخالي تستقبل طلائع الحجيج من سلطنة عُمان
١٢:٠٣:٠٠ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – قريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إدارة جوازات منفذ الربع الخالي استقبلت اليوم  طلائع ضيوف الرحمن القادمين من سلطنة عُمان.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن جوازات منفذ الربع الخالي استقبلت اليوم  طلائع حجاج بيت الله من سلطنة عُمان الشقيقة، وأنهت إجراءات دخولهم بسهولة ويسر.

وأكدت أنها تنفذ خطتها السنوية خلال موسم الحج، لاستقبال ضيوف بيت الله من الحجاج، وذلك عن طريق دعم المواقع المخصصة لخدمتهم بأحدث الأجهزة التقنية، والكوادر البشرية المؤهلة، والتي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله تعالى لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

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في الوقت نفسه، تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، جوازت منفذ الربع الخالي والبطحاء، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

واطلع اليحيى خلال جولته التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال حجاج بيت الله، مؤكدًا على السرعة في إنهاء إجراءاتهم من خلال أجهزة تسجيل الخصائص الحيوية”البصمة”، وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

من ناحيته أكد مدير عام الجوازات، أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة الحجيج، في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الكلمات الدلالية:
البطحاء الجوازات حجاج بيت الله سليمان اليحيى ضيوف الرحمن منفذ الربع الخالي موسم الحج

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