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تعمل بالطاقة الكهربائية.. 10 مزايا بأول حافلة صديقة للبيئة في مطارات المملكة

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تعمل بالطاقة الكهربائية.. 10 مزايا بأول حافلة صديقة للبيئة في مطارات المملكة

تعمل بالطاقة الكهربائية.. 10 مزايا بأول حافلة صديقة للبيئة في مطارات المملكة
١٢:٤١:٣٥ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

بدأت شركة طيبة لتشغيل المطارات، وشركة الأمد لخدمات المطارات والنقل المساند «ساس» التشغيل الفعلي لحافلات  خضعت لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات. ويبلغ طولها نحو 9 أمتار، ويمكن أن تقطع أكثر من 300 كيلومتر قبل التزود من جديد بالطاقة؛ حيث تستغرق أقل من ساعتين.

وشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة تدشين أول حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات المملكة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل لنقل المسافرين بالمطار، مزودة بكثير من المزايا والتجهيزات التقنية والمعدات، وتحتوي كل حافلة على 4 كاميرات لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة، وفق “واس”.

ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أول مطار في العالم خارج أمريكا اعتمده مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة، واستوفى جميع متطلبات شهادة الليد الذهبية.

وتتميز حافلات “ساس” بالتالي:

1-طولها نحو 9 أمتار

2-تقطع أكثر من 300 كيلومتر قبل التزود من جديد بالطاقة

3- تستغرق أقل من ساعتين.

4-الهدوء.

5-محافظتها على البيئة، دون أي ملوثات، خاصةً انبعاثات الكربون.

6-هيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم.

7-مزودة ببطاريات تعمل بنظام فريد لتبريد المياه لزيادة مدة عمل البطارية، وتعزيز كفاءتها أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية إلى مستويات قصوى.

8-تحتوي الحافلة من الداخل على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة.

9-بها شاشات عرض توضح جميع تفاصيل الرحلة.

10-تحتوي على منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.

ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية  ضمن سلسلة أهداف شركة طيبة لتشغيل المطارات الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
المدينة حافلات صديقة للبيئة شركة طيبة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي

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