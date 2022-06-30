بتكليف من المفتي.. 5 مشايخ يردون على استفسارات الحجاج

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بناءً على توجيه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، تم تكليف 5 من المشايخ بالرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج.

وقالت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إنه جرى تكليف 5 من المشايخ بالرد على استفسارات الحجاج، وهم:

الشيخ عبد السلام السليماني، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء.

الشيخ عبدالله الطيار، مفوض الإفتاء بمنطقة القصيم.

الشيخ محمد بازمول، مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة.

الشيخ أحمد الرضيمان مفوض الإفتاء بمنطقة حائل.

الشيخ عيد الشمري، مفوض الإفتاء بمنطقة الجوف.

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وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

ووجه خادم الحرمين قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.

كما وفرت المملكة “روبوت” لتوجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك في المسجد الحرام، حيث يمكنه التعامل مع السائلين بـ 11 لغة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، مميزات الروبوت الجديد فى النقاط التالية: