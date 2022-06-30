حتى الجمعة دوام.. “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى موظف لا يحصل على إجازاته

تواصل- فريق التحرير

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى موظف بإحدى الشركات قدمها طالبًا مساعدة الوزارة، لأخذ حقه.

وأوضح الموظف فى شكواه، أنه لا يحصل على إجازات مطلقًا من عمله، لا أسبوعية ولا حتى سنوية، كاشفًا أن الجمعة هو يوم دوام له في شركته التي يعمل بها.

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وتفاعلت الوزارة مع شكوى الموظف، وأكدت أن عدم الالتزام بقرارات التوطين يعد مخالفة، وطالبته بتقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

6 قرارات توطين مهن نوعية

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن هذه المهن تتمثل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي ونشاط الفحص الدوري للمركبات ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة.

مزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتوفير مزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن، ولتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وفي تفاصيل القرارات، شملت توطين «مهن الطيران المرخصة»، و«مهن البصريات»، و«نشاط الفحص الدوري»، و «منافذ خدمات البريد ونقل الطرود»، و«مهن خدمة العملاء»، و«منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية» في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية، حيث ستسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل.